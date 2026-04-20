Экс-чиновнице облкомстроя Куликовой дали 7 лет за махинации с жильем для сирот

Напомним, пара действовала в период с октября 2023 по апрель 2024 годов. Чиновница вносила в сопроводительные письма с приложениями, направляемые в ГКУ ВО «Управление капитального строительства», сведения о необходимости приобретения квартир в тех муниципальных образованиях Волгоградской области, где у индивидуального предпринимателя имелись квартиры для продажи. При этом анализ потребности в обеспечении жильём детей-сирот в разрезе муниципальных районов и городских округов фактически не проводился. После предоставления сведений в ГКУ ВО «Управление капитального строительства» осуждённая информировала предпринимателя о ходе проведения закупок квартир.