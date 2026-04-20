В Красноярском крае за выходные водители транспортных средств сбили 3 детей

Также инспекторы пресекли 13 нарушений ПДД пешеходами и столько же водителями транспортных средств.

За прошедшие выходные трое несовершеннолетних попали в ДТП в Красноярском крае.

Как рассказали в Госавтоинспекции, двое из детей переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу, а один выбежал на проезжую часть из-за автомобиля.

«Госавтоинспекция обращает внимание, что желание сэкономить одну минуту может в конечном счёте обернуться потерей гораздо большего — здоровья, спокойствия и даже жизни», — напомнили в ГАИ.