Где чаще всего происходят ДТП в Казахстане и почему под контроль берут авто на газе

В Казахстане основная часть дорожно-транспортных происшествий происходит в населенных пунктах — на них приходится до 84% всех аварий. Эти данные озвучили на заседании Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова, сообщает El.kz.

Где происходят самые частые аварии.

По данным МВД, ежегодно в ДТП травмируются около 40 тысяч человек, погибают — порядка 2,5 тысячи. В 2025 году смертность снизилась на 10%, с начала 2026 года — еще на 4%.

При этом основной очаг аварийности — города и населенные пункты. Здесь фиксируется до 84% всех ДТП.

Четверть пострадавших составляют пешеходы. Это указывает на проблемы с городской инфраструктурой — освещением, разметкой и безопасными переходами.

Министр внутренних дел Ержан Саденов отметил, что до 90% аварий происходят по вине водителей. Среди причин — низкая дисциплина, нарушение правил и вождение в состоянии опьянения.

С начала года выявлено более 3 млн нарушений ПДД, задержаны 5,5 тыс. нетрезвых водителей.

Почему усиливают контроль за авто на газе.

Отдельное внимание на заседании уделили транспорту с газобаллонным оборудованием.

МВД предлагает ужесточить требования к таким автомобилям при прохождении техосмотра. Это связано с рисками, которые возникают при неправильной установке или эксплуатации газовых систем.

Газовое оборудование требует регулярной проверки герметичности и технического состояния. Нарушения могут привести к утечкам и аварийным ситуациям.

Также предлагается не допускать к техосмотру грузовой и пассажирский транспорт без светоотражающей маркировки.

Какие меры уже внедряются.

В Казахстане активно расширяется система цифрового контроля. Сейчас на дорогах работает около 30 тысяч камер, которые фиксируют более 60% нарушений.

Развиваются системы контроля средней скорости и «скрытое» патрулирование. Власти считают этот инструмент эффективным для повышения дисциплины водителей.

Параллельно обновляется дорожная инфраструктура. За последние пять лет 11 тысяч километров дорог переведены в более высокие технические категории.

На трассах внедряются лазерные системы, улучшающие видимость ночью и в плохую погоду. Такие решения уже применяются в 11 регионах.

Дополнительные риски в городах.

В крупных городах усиливается нагрузка на дорожную сеть. Это связано с ростом транспорта и мобильности населения.

Показательным стал недавний резонансный случай в Алматы на проспекте Аль-Фараби, где погибли трое молодых людей. Власти поручили усилить меры безопасности в городе.

Аким Дархан Сатыбалды сообщил о расширении систем автоматической фиксации и внедрении интеллектуального управления трафиком.

Что изменится для водителей.

С 1 июля 2026 года вводятся дополнительные требования для электросамокатов. Обязательным станет страхование ответственности, а к сервисам кикшеринга ужесточат требования.

Также продолжается работа по регулированию такси. Из перевозок уже исключены около 63 тысяч праворульных автомобилей.