Молодые люди устроили пожар на одном из кладбищ Нижнего Новгорода

Неизвестные устроили пожар на нижегородском кладбище, сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем канале в мессенджере МАХ.
«Никогда ещё не доводилось писать о таком, и был бы рад, если бы не представился столь гнусный и подлый повод. Накануне на одном из городских кладбищ случился пожар, в котором, в том числе, пострадали захоронения», — рассказал мэр.
По словам главы Нижнего Новгорода, возгорание не принесло еще большего ущерба благодаря быстрой реакции сотрудников кладбища и пожарных. Оказалось, что на дальних кварталах уже ни раз замечали молодежь на мопедах, которые поджигали мусорные баки. В этот раз огонь с них и перекинулся на землю.
«Всегда казалось, что есть вещи, которые сакральны буквально для каждого человека, и кладбище — одна из таких. Здесь тишина, слёзы горюющих по своим близким родных, их молитвы. Сюда приходят помолчать или поговорить о своём, принести цветы, прибраться на могиле… Но для лишенных ума и сострадания нет ничего святого. Бесовщина в чистом виде. Но, надеюсь, не всё потеряно в их душах, и это мракобесие прекратится. Сейчас готовим заявление в полицию и совсем скоро установим новые камеры видеонаблюдения», — добавил Юрий Шалабаев.