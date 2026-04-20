Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодые люди устроили пожар на одном из кладбищ Нижнего Новгорода

По данному факту будет подано заявление в полицию.

Неизвестные устроили пожар на нижегородском кладбище, сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем канале в мессенджере МАХ.

«Никогда ещё не доводилось писать о таком, и был бы рад, если бы не представился столь гнусный и подлый повод. Накануне на одном из городских кладбищ случился пожар, в котором, в том числе, пострадали захоронения», — рассказал мэр.

По словам главы Нижнего Новгорода, возгорание не принесло еще большего ущерба благодаря быстрой реакции сотрудников кладбища и пожарных. Оказалось, что на дальних кварталах уже ни раз замечали молодежь на мопедах, которые поджигали мусорные баки. В этот раз огонь с них и перекинулся на землю.

«Всегда казалось, что есть вещи, которые сакральны буквально для каждого человека, и кладбище — одна из таких. Здесь тишина, слёзы горюющих по своим близким родных, их молитвы. Сюда приходят помолчать или поговорить о своём, принести цветы, прибраться на могиле… Но для лишенных ума и сострадания нет ничего святого. Бесовщина в чистом виде. Но, надеюсь, не всё потеряно в их душах, и это мракобесие прекратится. Сейчас готовим заявление в полицию и совсем скоро установим новые камеры видеонаблюдения», — добавил Юрий Шалабаев.