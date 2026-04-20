Легкомысленное знакомство брата оставило без имущества сестру

Жительница одного из хуторов Новониколаевского района решила порадовать своего брата: женщина купила музыкальную колонку и телевизионный ресивер и разрешила мужчине попользоваться ими.
Чтобы проводить время с еще большим удовольствием, брат стал приглашать к себе домой 45-летнюю приятельницу. Они вместе проводили время и слушали музыку.
В один из дней мужчина вернулся домой и увидел, что замок на его входной двери вскрыт, а ресивер и музыкальная колонка пропали. Он тут же сообщил об этом сестре. Она обратилась в полицию.
Похитительницей оказалась та самая приятельница. Женщина рассказала правоохранителям, что подсмотрела код замка в жилище своего знакомого и воспользовалась им, когда того не было дома. Похищенное она продала, а деньги потратила. За кражу ей грозит до шести лет лишения свободы.
