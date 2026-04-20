Пострадавший из-за атаки БПЛА воронежец две недели находится в реанимации

40-летний житель Воронежской области, пострадавший во время атаки БПЛА вечером 6 апреля, по-прежнему находится в больнице. Об этом корреспонденту vrn.aif.ru сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения в понедельник, 20 апреля.
Мужчина уже две недели лежит в реанимации. Его состояние врачи оценивают как тяжёлое. Врачи оказывают пациенту всю необходимую медицинскую помощь.
Напомним, что воронежец пострадал при пожаре, возникшем в результате падения сбитого БПЛА на кровлю склада. Он получил ожоги.
Узнать больше по теме
