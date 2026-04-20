Жительница Канска избила соседку из-за берёзы

Женщина из Канска, не поделив с соседкой берёзу, растущую между участками, избила свою оппонентку и попала под суд.
Как рассказали в Объединённой пресс-службе судов Красноярского края, в октябре 2025 между дамами вспыхнул конфликт: каждая считала, что дерево растёт на территории, принадлежащей другой, и сметала опавшие листья на соседский участок. Не решив спор словесно, одна из участниц ссоры перешла к активным действиям: ударила свою противницу в глаз и разодрала кожу на её щеке ногтями.
Конфликт пришлось урегулировать в суде. Пострадавшая указала в иске, что после атаки её мучают тремор головы и страх, ухудшилась память, а сама она стала бояться находиться дома в одиночестве, выходить на улицу и во двор.
Суд признал напавшую виновной в побоях и назначил ей наказание в виде административного штрафа в пять тысяч рублей. Помимо этого она должна будет компенсировать пострадавшей моральный вред (15000 рублей), материальный ущерб (4138 рублей) и судебные расходы (24700 рублей).
Решение суда ожидает вступления в законную силу.