Жительница Канска избила соседку из-за берёзы

Как рассказали в Объединённой пресс-службе судов Красноярского края, в октябре 2025 между дамами вспыхнул конфликт: каждая считала, что дерево растёт на территории, принадлежащей другой, и сметала опавшие листья на соседский участок. Не решив спор словесно, одна из участниц ссоры перешла к активным действиям: ударила свою противницу в глаз и разодрала кожу на её щеке ногтями.