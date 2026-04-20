Около 150 кг наркотиков изъяли в Нижегородской области

За первые три месяца 2026 года сотрудниками правоохранительных органов Нижегородской области было изъято 149,7 килограмма наркотических веществ. Этот объем превышает показатели аналогичного периода прошлого года почти в семь раз, когда было конфисковано 21,7 килограмма запрещенных веществ. Официальные данные были представлены региональным Главным управлением МВД России.
В течение первого квартала текущего года было зафиксировано 525 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Это свидетельствует о существенном росте на 63,4% по сравнению с предыдущим годом, когда было зарегистрировано 321 такое правонарушение.
При этом количество тяжких и особо тяжких преступлений в данной сфере, напротив, сократилось. С начала 2026 года их зарегистрировано 457, что на 62,5% меньше, чем за тот же период 2025 года.
