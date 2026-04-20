Около 150 кг наркотиков изъяли в Нижегородской области

Этот объем превышает показатели аналогичного периода прошлого года почти в семь раз, когда было конфисковано 21,7 килограмма запрещенных веществ.

За первые три месяца 2026 года сотрудниками правоохранительных органов Нижегородской области было изъято 149,7 килограмма наркотических веществ. Этот объем превышает показатели аналогичного периода прошлого года почти в семь раз, когда было конфисковано 21,7 килограмма запрещенных веществ. Официальные данные были представлены региональным Главным управлением МВД России.

В течение первого квартала текущего года было зафиксировано 525 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Это свидетельствует о существенном росте на 63,4% по сравнению с предыдущим годом, когда было зарегистрировано 321 такое правонарушение.

При этом количество тяжких и особо тяжких преступлений в данной сфере, напротив, сократилось. С начала 2026 года их зарегистрировано 457, что на 62,5% меньше, чем за тот же период 2025 года.

Напомним, что 5000 надписей с рекламой наркотиков уничтожили в Нижнем Новгороде. Городские службы ежедневно очищают фасады от запрещенного контента, а волонтеры превращают незаконную рекламу в произведения пиксель-арта.

Ранее ветеран МВД объяснил, почему в Нижний Новгород возвращаются 90-е.