Бастрыкин затребовал доклад об обрушении дома в Балахне

Ранее жильцы дома № 54 по улице Энгельса были экстренно эвакуированы из-за огромной трещины на фасаде. На месте продолжают дежурить сотрудники экстренных служб и полиция, помогая людям забрать личные вещи из безопасных зон. В пункте временного размещения остаются восемь человек, остальным жителям оказывают помощь в восстановлении документов и решении бытовых вопросов.