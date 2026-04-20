Бастрыкин затребовал доклад об обрушении дома в Балахне

Глава Следственного комитета России взял под личный контроль расследование уголовного дела о халатности после ЧП с жилым зданием.

Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования дела, возбужденного из-за частичного обрушения стены многоквартирного дома в Балахне. Об этом сообщили в Информационном центре ведомства. И.о. руководителя регионального управления СК Александру Дынькову предстоит отчитаться об установленных обстоятельствах инцидента.

Ранее жильцы дома № 54 по улице Энгельса были экстренно эвакуированы из-за огромной трещины на фасаде. На месте продолжают дежурить сотрудники экстренных служб и полиция, помогая людям забрать личные вещи из безопасных зон. В пункте временного размещения остаются восемь человек, остальным жителям оказывают помощь в восстановлении документов и решении бытовых вопросов.

По предварительным выводам экспертов, здание будет признано аварийным и подлежащим расселению. Власти региона прорабатывают вопрос выделения средств на покупку благоустроенного жилья или выплату денежных компенсаций. Расследование уголовного дела о халатности должно установить виновных в доведении дома до критического состояния.