Бастрыкин затребовал доклад об обрушении дома в Балахне

Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования дела, возбужденного из-за частичного обрушения стены многоквартирного дома в Балахне. Об этом сообщили в Информационном центре ведомства. И.о. руководителя регионального управления СК Александру Дынькову предстоит отчитаться об установленных обстоятельствах инцидента.
Ранее жильцы дома № 54 по улице Энгельса были экстренно эвакуированы из-за огромной трещины на фасаде. На месте продолжают дежурить сотрудники экстренных служб и полиция, помогая людям забрать личные вещи из безопасных зон. В пункте временного размещения остаются восемь человек, остальным жителям оказывают помощь в восстановлении документов и решении бытовых вопросов.
По предварительным выводам экспертов, здание будет признано аварийным и подлежащим расселению. Власти региона прорабатывают вопрос выделения средств на покупку благоустроенного жилья или выплату денежных компенсаций. Расследование уголовного дела о халатности должно установить виновных в доведении дома до критического состояния.