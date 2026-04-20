Школьник из Екатеринбурга помог мошенникам ограбить свой же дом

Екатеринбургский школьник повелся на уловки мошенников и помог им ограбить свой же дом. Все началось с того, что 13-летний подросток захотел купить одежду через мессенджер. У него спросили персональные данные, а также место жительства. Затем ребенку внушили, что произошла утечка данных. Аферисты сказали, что подросток должен посодействовать якобы спецслужбам. Об этом сообщает УМВД по Екатеринбургу.