Школьник из Екатеринбурга помог мошенникам ограбить свой же дом

Екатеринбургский школьник повелся на уловки мошенников и помог им ограбить свой же дом. Все началось с того, что 13-летний подросток захотел купить одежду через мессенджер. У него спросили персональные данные, а также место жительства. Затем ребенку внушили, что произошла утечка данных. Аферисты сказали, что подросток должен посодействовать якобы спецслужбам. Об этом сообщает УМВД по Екатеринбургу.
— Ребенка по видеосвязи заставили продемонстрировать, где в доме спрятаны сейфы, а также ценные вещи. Подростку дали задание — увести родных на время «обыска», который якобы проведет их «силовик». Запуганный ребенок уговорил родителей сходить в кафе. А сам положил ключи от дома в «тайник», — сказано в сообщении.
На дело отправился 22-летний житель Сургута. Он оказался вовлечен в схему, когда покупал подарок девушке. Но по воле мошенников превратился в «подозреваемого в связи с недружественным государством». Поэтому его заставили содействовать якобы силовикам — кураторам. Его заставили приехать в Екатеринбург и найти в тайнике ключи, оставленные ранее школьником. Жителя Сургута заставляли изъять ценности у «врагов государства».
Затем кураторы отправили «бегунка» в Тюмень, чтобы сдать драгоценности в ломбард. Он выполнил все указания и собирался вылетать в Сургут. Но тут то его схватили оперативники Екатеринбурга.
Лишь после этого сургутчанин осознал последствия и понял, что стал «бегунком» в схеме аферистов. На мужчину завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище». Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей без учета поврежденного в доме имущества.