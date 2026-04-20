Волжанин избил жену до смерти из-за ревности

В Волгоградской области завершили расследование уголовного дела. Жителя Волжского обвиняют в гибели своей супруги после жестокого избиения. Мужчина настолько сильно ударил женщину, что она скончалась от полученных травм, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на следком.
По данным следствия, трагедия произошла поздно вечером 19 февраля 2026 года. Супруги распивали алкоголь у себя дома, когда между ними вспыхнула ссора на почве ревности. В порыве гнева муж набросился на жену. Он нанес ей не менее пяти ударов кулаком в голову и шею, от которых женщина упала. Но на этом избиение не закончилось. Разъяренный мужчина продолжил бить потерпевшую, нанеся ей не менее десяти ударов ногами в голову, живот и грудную клетку.
От полученных травм женщина скончалась спустя короткое время. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти стала тупая травма живота. У нее произошел разрыв печени, массивное внутреннее кровотечение и геморрагический шок.
Сейчас расследование завершили. Обвиняемый знакомится с материалами дела. Ему предъявили обвинение. Теперь волжанина ждет суд.