За сутки в Пермском крае потушили 12 пожаров

Параллельно с тушением пожаров в регионе продолжается профилактическая работа. За сутки специалисты провели масштабные рейды: в них участвовали 181 группа общей численностью 413 человек. В ходе мероприятий сотрудники обошли почти 1,7 тысячи домов, провели инструктаж для более чем 2,6 тысячи жителей и раздали свыше 2 тысяч памяток по пожарной безопасности.