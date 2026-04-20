За сутки в Пермском крае потушили 12 пожаров

Погибших в результате происшествий нет.

Источник: Комсомольская правда

За 19 апреля 2026 года в Пермском крае было ликвидировано 12 пожаров. Большая часть возгораний произошла в Перми — там зафиксировано 9 случаев. Ещё по одному пожару произошло в Чайковском, Кунгурском и Куединском округах.

По данным спасателей, погибших в результате происшествий нет, однако один человек получил травмы.

Параллельно с тушением пожаров в регионе продолжается профилактическая работа. За сутки специалисты провели масштабные рейды: в них участвовали 181 группа общей численностью 413 человек. В ходе мероприятий сотрудники обошли почти 1,7 тысячи домов, провели инструктаж для более чем 2,6 тысячи жителей и раздали свыше 2 тысяч памяток по пожарной безопасности.

В МЧС напоминают, что при первых признаках пожара необходимо срочно обращаться в экстренные службы по телефонам 01, 101 или 112.