В Ивановской области раскрыли картельный сговор дорожников на 800 млн рублей

Как выяснило надзорное ведомство, участниками незаконной схемы стали компании ООО «Союз Автодор» и ООО «ДЭП № 17». Организации заранее распределили между собой роли для участия в электронных торгах. Один из участников фиктивно снижал цену, чтобы позволить партнеру беспрепятственно выиграть аукцион. В результате этих действий в 2024 году компания «Союз Автодор» получила два крупных госконтракта на 800 миллионов рублей по завышенной стоимости, чем нарушила условия добросовестной конкуренции.