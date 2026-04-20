В Ивановской области раскрыли картельный сговор дорожников на 800 млн рублей

Прокуратура Ивановской области выявила масштабный картельный сговор при распределении государственных контрактов на содержание автомобильных дорог. Сумма незаконно полученных средств достигла 800 миллионов рублей, сообщает «Российская газета».
Как выяснило надзорное ведомство, участниками незаконной схемы стали компании ООО «Союз Автодор» и ООО «ДЭП № 17». Организации заранее распределили между собой роли для участия в электронных торгах. Один из участников фиктивно снижал цену, чтобы позволить партнеру беспрепятственно выиграть аукцион. В результате этих действий в 2024 году компания «Союз Автодор» получила два крупных госконтракта на 800 миллионов рублей по завышенной стоимости, чем нарушила условия добросовестной конкуренции.
В Федеральной антимонопольной службе уже подтвердили, что в действиях подрядчиков усматриваются явные признаки картельного сговора.
«РГ» уточняет, что «Союз Автодор» ранее была известна провалом с уборкой федеральной трассы М-7 «Волга» во Владимирской области. Из-за некачественной расчистки снега на магистрали регулярно образовывались многокилометровые заторы, что в итоге привело к досрочному расторжению контракта с организацией.