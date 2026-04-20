Работавший без договора пермяк смог получить с компании 1,5 млн рублей за травму

Пермский суд обязал предприятие выплатить 1,5 миллиона рублей работнику, получившему травму на рабочем месте. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.

Пермский суд обязал предприятие выплатить 1,5 миллиона рублей работнику, получившему травму на рабочем месте. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.

Для того, чтобы получить деньги, прокурору Горнозаводского района Пермского края пришлось обратиться в суд. Местный житель, трудившийся на одном из предприятий, получил травму глаза при очистке изделий из чугуна.

Но так как он не являлся официальным сотрудником, а работал по гражданско-правовому договору, компенсировать моральный ущерб ему никто не собирался. Он обратился за помощью в прокуратуру.

Сотрудники надзорного ведомства обратились в суд с исковым заявлением, где потребовали признать наличие трудовых отношений, а также взыскать с предприятия моральный вред. Суд встал на сторону прокурора и обязал компанию выплатить пострадавшему мужчине 1,5 миллиона рублей.