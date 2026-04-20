Жалобу отклонить: начальник управления ЖКХ Челябинска Храмцов останется под стражей по решению суда

Челябинский областной суд отклонил жалобу защиты и оставил начальника управления ЖКХ городской администрации Вадима Храмцова в следственном изоляторе. Чиновник, обвиняемый по статье о злоупотреблении полномочиями, пробудет под стражей как минимум до 28 мая 2026 года. Такое решение приняла апелляционная инстанция, сообщили в пресс-службе суда.
Адвокаты Храмцова пытались смягчить меру пресечения и предлагали альтернативу — домашний арест или денежный залог в размере 500 тысяч рублей. Однако суд не нашел оснований для этого и поддержал доводы обвинения. Постановление Тракторозаводского райсуда от 29 марта 2026 года вступило в законную силу.
По версии следствия, Вадим Храмцов вместе с бывшим вице-мэром Александром Астаховым злоупотребили служебным положением при заключении договоров между муниципальным предприятием «ПОВВ» и частной фирмой. В результате этих действий бюджету был нанесен ущерб — более 180 миллионов рублей.
До прихода в администрацию города Храмцов долгие годы занимался бизнесом. С 2004 года он управлял несколькими организациями, включая «Прайд», «Транспортные экспедиционные системы» и «Службу заказчика». Лишь в мае 2021-го он оказался в мэрии, где сперва стал заместителем руководителя управления ЖКХ, а спустя год сам возглавил это ведомство. Назначение состоялось при экс-главе Челябинска Наталье Котовой — именно она в свое время поставила на ключевые посты и Храмцова, и второго обвиняемого по делу Александра Астахова.