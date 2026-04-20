Двор в Новой Охте оцепили из-за обнаружения дрона

Инцидент произошел около полудня 20 апреля. Как сообщил глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт, сотрудники Жилищного агентства обнаружили FPV-дрон на тротуаре у дома 12, корпус 2, по улице Маршака. Они незамедлительно вызвали полицию.
Прибывшие на место оперативные службы оцепили территорию. Дрон оказался гражданским устройством, не представляющим боевой угрозы. Пострадавших нет. В ближайшее время квадрокоптер будет изъят и направлен на экспертизу для установления его принадлежности и обстоятельств появления в жилом квартале.