Двор в Новой Охте оцепили из-за обнаружения дрона

В Красногвардейском районе Петербурга территорию у торгового комплекса «Охтинский бульвар» временно оцепили после обнаружения FPV-дрона на тротуаре. На место прибыли сотрудники ОМОН, кинологи и взрывотехники, однако наличие взрывчатых веществ в устройстве не подтвердилось, пишет канал «78».

Источник: Коммерсантъ

Инцидент произошел около полудня 20 апреля. Как сообщил глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт, сотрудники Жилищного агентства обнаружили FPV-дрон на тротуаре у дома 12, корпус 2, по улице Маршака. Они незамедлительно вызвали полицию.

Прибывшие на место оперативные службы оцепили территорию. Дрон оказался гражданским устройством, не представляющим боевой угрозы. Пострадавших нет. В ближайшее время квадрокоптер будет изъят и направлен на экспертизу для установления его принадлежности и обстоятельств появления в жилом квартале.