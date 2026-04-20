В Пермском крае женщина умерла, уснув после избиения

44-летняя жительница Пермского края умерла во сне после того, как её молодой сожитель нанёс ей десятки ударов кулаком.
Березниковской городской суд признал виновным в смерти женщины её 27-летнего возлюбленного.
Пара вместе выпивала в ноябре 2025 года. Во время застолья сожители повздорили, женщина стала высказываться в адрес партнёра нецензурной бранью. Слова любимой сильно задели мужчину. В пылу ссоры он нанёс женщине не менее 33 ударов по голове и телу, в том числе по животу.
«После этого они помирились и легли спать, а проснувшись, подсудимый обнаружил свою сожительницу мёртвой. По результатам проведенной по делу судебно-медицинской экспертизы было установлено, что смерть женщины наступила от закрытой травмы живота, которая могла быть получена от ударов кулаками», — рассказали в суде.
Суд установил, что тяжкий вред здоровью потерпевшей был причинён именно сожителем. Его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей. Мужчине назначено наказание в виде 8 лет в колонии строгого режима.
Приговор суда пока ещё не вступил в законную силу.