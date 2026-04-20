Замглавы округа в Херсонской области получил тяжелые ранения при атаке дронов ВСУ

Заместитель главы Великолепетихского муниципального округа Дмитрий Толчеев получил тяжелые ранения при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По данным главы региона, удар трех украинских дронов пришелся по жилому сектору населенного пункта Великая Лепетиха. Пострадавший чиновник был экстренно доставлен в Центральную районную больницу Геническа, и в настоящее время врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.
Губернатор подчеркнул, что Дмитрий Толчеев активно занимался развитием округа и помогал местным жителям в сложных условиях.
«Именно по таким людям целенаправленно бьют террористы киевского режима», — резюмировал глава области.