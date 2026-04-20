Апрельский снегопад спровоцировал заторы и аварии на нижегородских трассах

На Нижегородскую область обрушился мощный циклон, принесший снег, дождь и шквалистый ветер. Об этом сообщил MAX-канал «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ», отметив, что наиболее сложная ситуация сложилась на трассе Р-158 Нижний Новгород — Саранск, где из-за массовых аварий водители оказались заблокированы в многочасовых пробках.
Сложные погодные условия стали причиной ряда инцидентов и на других магистралях: на платной трассе М-12 «Восток» водитель большегруза не справился с управлением и врезался в отбойник.
Ранее nn.aif.ru публиковал подробный материал о внезапной непогоде в Нижегородской области и других регионах.