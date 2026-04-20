Экс-замгубернатора Кубани Анна Минькова признала вину

Анну Минькову задержали в конце января 2026 года по подозрению в мошенничестве. 29 января Октябрьский районный суд Краснодара отправил экс-замгубернатора под домашний арест на два месяца. Ей было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).