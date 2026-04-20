Экс-замгубернатора Кубани Анна Минькова признала вину

«Вину признаю, дала явку с повинной и раскаиваюсь в содеянном», — заявила Анна Минькова.
Как сообщил адвокат, она добровольно компенсировала ущерб в 5,4 млн руб. по уголовному делу.
Анну Минькову задержали в конце января 2026 года по подозрению в мошенничестве. 29 января Октябрьский районный суд Краснодара отправил экс-замгубернатора под домашний арест на два месяца. Ей было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
17 апреля в окончательную редакцию обвинительного заключения по уголовному делу в отношении Анны Миньковой добавили статью о легализации денежных средств или имущества, приобретенных в результате совершения преступления (ст. 174.1 УК РФ).