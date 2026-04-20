14-летний воронежец угнал машину в соседнем районе

37-летняя жительница Бутурлиновки сообщила в полицию, что 18 апреля исчез припаркованный у рынка на улице Блинова «ВАЗ-2106». Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
Автоинспекторы обнаружили машину на обочине в селе Хреновое Бобровского района. А через некоторое время задержали 14-летнего угонщика из села Слобода.
Парнишка признался, что гулял с друзьями в Бутурлиновке до рассвета, и дабы не идти пешком, решил добраться на чужой машине, благо она оказалась не заперта. Но автомобиль пришлось бросить на дороге из-за опустевшего бензобака.
В соответствии с ч. 1 ст. 166 УК РФ фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы.