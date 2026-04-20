Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

14-летний воронежец угнал машину в соседнем районе

Поездка прервалась из-за опустевшего бензобака.

37-летняя жительница Бутурлиновки сообщила в полицию, что 18 апреля исчез припаркованный у рынка на улице Блинова «ВАЗ-2106». Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Автоинспекторы обнаружили машину на обочине в селе Хреновое Бобровского района. А через некоторое время задержали 14-летнего угонщика из села Слобода.

Парнишка признался, что гулял с друзьями в Бутурлиновке до рассвета, и дабы не идти пешком, решил добраться на чужой машине, благо она оказалась не заперта. Но автомобиль пришлось бросить на дороге из-за опустевшего бензобака.

В соответствии с ч. 1 ст. 166 УК РФ фигуранту грозит до пяти лет тюрьмы.