Редактор Ura ru Денис Аллаяров выступил в суде с последним словом

Об этом сообщает корреспондент ЕАН из зала суда. Денис Аллаяров в своем выступлении перед судом отметил, что на протяжении долгого времени заблуждался, считая, что стремление к оперативности — главное в профессии журналиста — было безрассудным с его стороны.
Я — журналист и вся моя профессиональная деятельность была посвящена поиску правды о людях и событиях в Екатеринбурге и Свердловской области, помощи тем, кто сам не может защитить свои права. Журналистика — это профессия, требующая оперативности и доступа к фактам. Из-за своего безрассудного стремления к этой оперативности, к выполнению своего профессионального долга, я и оказался на скамье подсудимых.
Он отметил, что его бдительность притупило, что Андрей Карпов, которому и была дана взятка в данном деле — близкий родственник.
«Я полностью признаю вину в передаче денег за получение информации, и я осознаю, что юридически не имеет значения, что Карпов мой родственник, то что часть передаваемых мною средств шла на помощь моей бабушке, то есть осталась в семье, это все равно взятка», — сказал Денис Аллаяров.
Он добавил, что сожалеет, что его профессиональный интерес привел его за решетку. Кроме того журналист подчеркнул, что, как журналист с многолетним стажем, он всегда соблюдал профессиональную этику и действовал в интересах общества и государства.
«Я, честно сказать, пребываю в растерянности от того, что уважаемый гособвинитель запросила мне столь суровое наказание. Намерение лишить меня свободы, и особенно на такой длительный срок, на мой взгляд, противоречит всем принципам социальной справедливости», — добавил Денис Аллаяров.
Он напомнил, что Андрей Карпов, который фигурирует в его деле, как взяткополучатель, за два тяжких преступления получил четыре года условно.
«Мы постоянно слышим с высоких трибун тезис о том, что к сотрудникам полиции выдвигаются более жесткие требования, чем к простым гражданам. Что сотрудники полиции, как блюстители порядка, за нарушения закона отвечают строже. В моем случае получается все наоборот: меня — в колонию, а взяточника в погонах — на свободу, дальше гулять и развлекаться», — сказал Денис Аллаяров.
Он добавил, что в его уголовном деле нет потерпевших, нет какого-либо ущерба. Своими действиями журналист не поставил под угрозу чью-либо жизнь, безопасность и благополучие.
"Ранее я никогда не нарушал закон, от следствия не скрывался, расследованию моего уголовного дела никак не препятствовал… Моя общественная опасность как личности — минимальна, если не сказать, что вообще отсутствует. У меня за время пребывания в СИЗО не было нарушений и нахождение в изоляции, полагаю, уже способствовало моему исправлению. Как я уже отметил, я осознал свою вину и полностью ее признал.
Я сполна на себе почувствовал, как однажды преступив закон, можно разрушить вообще все: карьеру, бытовое благополучие, связи с близкими, с семьей", — подчеркнул Денис Аллаяров. Журналист заверил суд, что больше таких ошибок не совершит.
«Я люблю свою профессию, свою работу, но возможность быть с близкими и закон я считаю выше. Если вы сочтете, что я должен оставить журналистику, я готов это сделать. Любой нормальный человек не хочет, чтобы его лишали свободы. Я — не исключение. Я прошу суд проявить милосердие и учитывая, что я полностью осознал свою вину, не лишать меня свободы. Я уверен, что правосудие способно отличить опасного коррупционера от журналиста, который оступился в поисках информации, помогая при этом близкому на тот момент человеку», — добавил Аллаяров.
В заключение, он поблагодарил всех, кто поддерживал его на протяжении всего расследования дела и судебного процесса. Оглашение приговора по делу Дениса Аллаярова запланировано на вторник, 21 апреля.
ЕАН писал, что 5 июня 2025 года утром в редакцию Ura.ru нагрянули сотрудники полиции и СКР. У редактора свердловского корпункта Дениса Аллаярова и сотрудников прошли обыски. В тот же день Аллаяров был арестован и помещен в СИЗО. СКР обвиняет Аллаярова в покупке служебной информации: он приобретал у своего родного дяди Андрея Карпова, на тот момент работника полиции, служебную информацию о происшествиях за день. В деле фигурируют несколько эпизодов на общую сумму 120 тыс. рублей. Впоследствии стало известно, что на Дениса Аллаярова дал показания его коллега — журналист городского издания.
1 апреля текущего года Аллаяров в суде признал вину в инкриминируемом ему преступлении. Александр Лукманов, Артем Рябов.