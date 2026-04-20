Суд в Волгограде наказал продавца тортов за пиратских «Смешариков»

Ворошиловский районный суд Волгограда взыскал с местного предпринимателя Владислава З. 5 тысяч рублей компенсации за то, что он продавал торты с изображением персонажа «Крош» из мультсериала «Смешарики», не имея на это авторских прав.
В марте 2023 года на сайте, которым управлял ответчик, обнаружили пиратское использование рисунка «Крош»: кондитер не только размещал картинку, но и предлагал к продаже торты с этим персонажем. Выяснилось, что исключительные права на рисунок принадлежат ООО «Смешарики», а на товарный знак — ООО «Мармелад Медиа». Владиславу никто из них разрешения не давал.
Суд признал нарушение и обязал предпринимателя заплатить 2 500 рублей в пользу первой компании и ещё 2 500 — в пользу второй.
Решение пока не вступило в силу, его можно обжаловать, — уточнили в пресс-службе судов региона.
Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал о 40 тысячной компенсации за шары со «Смешариками».