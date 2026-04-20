Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Волгограде наказал продавца тортов за пиратских «Смешариков»

Продавец использовал образ Кроша, даже не спросив разрешения у правообладателей.

Ворошиловский районный суд Волгограда взыскал с местного предпринимателя Владислава З. 5 тысяч рублей компенсации за то, что он продавал торты с изображением персонажа «Крош» из мультсериала «Смешарики», не имея на это авторских прав.

В марте 2023 года на сайте, которым управлял ответчик, обнаружили пиратское использование рисунка «Крош»: кондитер не только размещал картинку, но и предлагал к продаже торты с этим персонажем. Выяснилось, что исключительные права на рисунок принадлежат ООО «Смешарики», а на товарный знак — ООО «Мармелад Медиа». Владиславу никто из них разрешения не давал.

Суд признал нарушение и обязал предпринимателя заплатить 2 500 рублей в пользу первой компании и ещё 2 500 — в пользу второй.

Решение пока не вступило в силу, его можно обжаловать, — уточнили в пресс-службе судов региона.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал о 40 тысячной компенсации за шары со «Смешариками».