В Екатеринбурге обманутый школьник помог аферистам ограбить дом родителей

Сотрудники полиции Екатеринбурга раскрыли обстоятельства кражи из частного дома, организованной телефонными мошенниками. По данным ведомства, злоумышленники под видом сотрудников спецслужб ввели в заблуждение 13-летнего сына хозяев и убедили его спрятать ключи от коттеджа и увести из дома родителей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Телефонные мошенники убедили 13-летнего подростка помочь им обокрасть собственных родителей, а на роль взломщика обманом наняли 22-летнего парня из Сургута. Обе жертвы были уверены, что выполняют секретное задание спецслужб, сообщает «Российская газета» со ссылкой на городское УМВД.

Как пишет издание, подготовка к преступлению началась с того, что школьник попытался купить одежду через мессенджер. Выманив у него персональные данные и адрес, аферисты заявили, что семье угрожает опасность. Далее лже-силовики заставили мальчика показать по видеосвязи расположение домашнего сейфа, а затем велели спрятать ключи от коттеджа в условленном месте и под благовидным предлогом увезти родителей в кафе.

Параллельно злоумышленники дистанционно завербовали 22-летнего работника нефтегазовой компании из Сургута, который также пытался сделать заказ в мессенджере. Мошенники убедили молодого человека, что он подозревается в связях с недружественными странами и финансировании преступников. Чтобы избежать уголовного преследования, сургутянину приказали оказать содействие «следственным органам».

Следуя инструкциям кураторов, парень прилетел в Екатеринбург, забрал спрятанные школьником ключи и проник в дом предполагаемых «врагов государства». Обнаружив пустой сейф, он по требованию аферистов забрал попавшиеся под руку ювелирные украшения и устроил в комнатах погром. Далее он должен был вылететь в Тюмень, сдать золото в ломбард и перевести вырученные деньги мошенникам. Однако в аэропорту Кольцово его задержали оперативники уголовного розыска.

В настоящий момент в отношении 22-летнего жителя Сургута возбуждено уголовное дело по статье о краже с незаконным проникновением в жилище.