Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Преподаватель воронежского колледжа набрал взяток на более чем 103 тысячи

Фигуранта обвиняют в подготовке дипломных работ для семи студентов.

Источник: Комсомольская правда

По данным следствия, с марта 2021-го по февраль 2025-го года на банковскую карту преподавателя колледжа в Воронеже семь студентов перевели свыше 103 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

За эти деньги обвиняемый готовил выпускные квалификационные работы и положительные отзывы на них. Таким образом, обеспечивал студентам положительные оценки на защите и дальнейшее получение диплома об образовании.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за совершение незаконных действий) с обвинительным заключением прокурора передано в суд.

