Преподаватель воронежского колледжа набрал взяток на более чем 103 тысячи

По данным следствия, с марта 2021-го по февраль 2025-го года на банковскую карту преподавателя колледжа в Воронеже семь студентов перевели свыше 103 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
За эти деньги обвиняемый готовил выпускные квалификационные работы и положительные отзывы на них. Таким образом, обеспечивал студентам положительные оценки на защите и дальнейшее получение диплома об образовании.
Уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за совершение незаконных действий) с обвинительным заключением прокурора передано в суд.
