В Севастополе осколки сбитого БПЛА пробили крышу автобуса

«Сегодня на Радиогорке во время воздушной тревоги осколки от сбитого БПЛА упали на автобус маршрута № 55. Разбито несколько стекол, и один из осколков пробил крышу и попал в сиденье. К счастью, автобус стоял на конечной без пассажиров, поэтому обошлось без жертв», — написал Развожаев в своем канале на платформе Max.
