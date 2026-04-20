Водитель большегруза пострадал в ДТП «с перевертышем» под Семеновым

Сегодня, 20 апреля, в ДТП с перевертышем пострадал водитель фуры, не справившийся с управлением. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.
Примерно в 8:30 на 185-м километре трассы Нижний Новгород-Йошкар-Ола произошла авария. 33-летний водитель, управляя грузовым тягачом с прицепом, превысил скорость в условиях непогоды, но не смог справиться с управлением. В результате чего фура улетела в кювет и перевернулась.
В ДТП пострадал водитель большегруза. С полученными травмами его доставили в ЦРБ Семенова.
