Водитель большегруза пострадал в ДТП «с перевертышем» под Семеновым

Примерно в 8:30 на 185-м километре трассы Нижний Новгород-Йошкар-Ола произошла авария. 33-летний водитель, управляя грузовым тягачом с прицепом, превысил скорость в условиях непогоды, но не смог справиться с управлением. В результате чего фура улетела в кювет и перевернулась.