Авиарейс Петербург — Стамбул экстренно сел в Румынии из-за умирающего пассажира

Следовавший из Санкт-Петербурга в Стамбул рейс турецкой авиакомпании Pegasus с российскими туристами на борту совершил экстренную посадку в Бухаресте из-за резкого ухудшения самочувствия одного из людей на борту. Состояние пассажира начало стремительно ухудшаться прямо во время полета, сообщает телеграм-канал Baza.
Сразу после приземления в салон поднялась команда медиков, в настоящий момент решается вопрос об экстренной госпитализации пострадавшего.
Подробности инцидента приводят «Известия» со ссылкой на сервис мониторинга Flightradar24. Самолет модели Airbus A321−251NX подал сигнал бедствия ровно через два часа после взлета, пролетая над центральной частью Румынии в районе горного массива Фэгэраш и города Рымнику-Вылча. До пункта назначения экипажу оставалось пересечь лишь воздушное пространство Болгарии, однако борт был вынужден изменить курс и сесть в Международном аэропорту румынской столицы.