Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авиарейс Петербург — Стамбул экстренно сел в Румынии из-за умирающего пассажира

Пассажирский лайнер турецкой авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Стамбул, не смог завершить полет из-за стремительного ухудшения состояния одного из туристов. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Бухареста, где больного уже ждала бригада медиков.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Следовавший из Санкт-Петербурга в Стамбул рейс турецкой авиакомпании Pegasus с российскими туристами на борту совершил экстренную посадку в Бухаресте из-за резкого ухудшения самочувствия одного из людей на борту. Состояние пассажира начало стремительно ухудшаться прямо во время полета, сообщает телеграм-канал Baza.

Сразу после приземления в салон поднялась команда медиков, в настоящий момент решается вопрос об экстренной госпитализации пострадавшего.

Подробности инцидента приводят «Известия» со ссылкой на сервис мониторинга Flightradar24. Самолет модели Airbus A321−251NX подал сигнал бедствия ровно через два часа после взлета, пролетая над центральной частью Румынии в районе горного массива Фэгэраш и города Рымнику-Вылча. До пункта назначения экипажу оставалось пересечь лишь воздушное пространство Болгарии, однако борт был вынужден изменить курс и сесть в Международном аэропорту румынской столицы.