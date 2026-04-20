Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад по обрушению дома в Балахне

Расследование ЧП поставлено на контроль в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад о расследовании частичного обрушения жилого дома в Балахне Нижегородской области. Такое поручение уже дано руководителю регионального управления, сообщили в информационном центре СК России.

Речь идет о происшествии, о котором ранее сообщали местные жители в соцсетях: в одном из многоквартирных домов дала трещину стена, после чего произошло частичное разрушение конструкции. В целях безопасности всех жильцов экстренно эвакуировали, обошлось без пострадавших.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Сейчас на месте продолжают работать следователи и криминалисты, назначены необходимые экспертизы. Следствию предстоит установить причины деформации стены и проверить, соблюдались ли нормы эксплуатации и обслуживания дома. Ход расследования находится на контроле центрального аппарата ведомства.