Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад по обрушению дома в Балахне

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад о расследовании частичного обрушения жилого дома в Балахне Нижегородской области. Такое поручение уже дано руководителю регионального управления, сообщили в информационном центре СК России.
Речь идет о происшествии, о котором ранее сообщали местные жители в соцсетях: в одном из многоквартирных домов дала трещину стена, после чего произошло частичное разрушение конструкции. В целях безопасности всех жильцов экстренно эвакуировали, обошлось без пострадавших.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Сейчас на месте продолжают работать следователи и криминалисты, назначены необходимые экспертизы. Следствию предстоит установить причины деформации стены и проверить, соблюдались ли нормы эксплуатации и обслуживания дома. Ход расследования находится на контроле центрального аппарата ведомства.