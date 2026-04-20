В колонию за взятки отправили бывшего почтовика

Суд установил, что с марта по июнь 2025 года сотрудник управления федеральной почтовой связи Воронежской области получил от представителя индивидуального предпринимателя 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.
За эту сумму он обеспечил перевозку, беспрепятственный прием и оплату оказанных услуг по ранее заключенному договору. Уголовное дело по п.п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) возбудили на основании материалов, предоставленных сотрудниками полиции.
Приговором суда мужчине назначено 7,5 лет исправительной колонии строгого режима с конфискацией 300 тысяч рублей.