ТАСС: рейс из Петербурга мог сесть в Румынии из-за плохого самочувствия пассажира

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Плохое самочувствие одного из пассажиров могло стать причиной внеплановой посадки в Бухаресте самолета, летевшего из Санкт-Петербурга в Стамбул. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.