Под Мурманском крыса стала причиной поножовщины и двух уголовных дел

Поножовщиной и двумя уголовными делами закончилась ссора сожителей из-за декоративной крысы в Мурманской области. В ходе конфликта мужчина начал душить девушку, на что та ответила ударом ножа в спину. Теперь каждому из них может грозить до двух лет колонии.