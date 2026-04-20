Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Мурманском крыса стала причиной поножовщины и двух уголовных дел

Поножовщиной и двумя уголовными делами закончилась ссора сожителей из-за декоративной крысы в Мурманской области. В ходе конфликта мужчина начал душить девушку, на что та ответила ударом ножа в спину. Теперь каждому из них может грозить до двух лет колонии.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В поселке Мурмаши Мурманской области бытовой конфликт между сожителями закончился поножовщиной и уголовным преследованием. Катализатором ссоры стал укус домашнего грызуна, сообщает «Российская газета» со ссылкой на региональное издание «Мурманский вестник».

Инцидент произошел во время застолья, когда 40-летний мужчина решил поиграть с декоративной крысой, но питомец его укусил. Разозленный хозяин попытался выкинуть животное, однако за грызуна вступилась его 26-летняя, ранее судимая сожительница.

Словесная перепалка быстро переросла в рукоприкладство: мужчина начал душить девушку и пригрозил ей убийством. В ответ на это она схватила нож и нанесла обидчику удар в спину.

О происшествии правоохранительным органам стало известно после того, как пострадавшего доставили в больницу. Врачи диагностировали у пациента колото-резаное ранение, квалифицировав травму как легкий вред здоровью.

В результате проверки уголовные дела завели на обоих участников конфликта. Мужчине вменяют угрозу убийством, а его сожительнице — причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия. Максимальное наказание по обеим статьям составляет до двух лет лишения свободы.