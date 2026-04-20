Под Мурманском крыса стала причиной поножовщины и двух уголовных дел

В поселке Мурмаши Мурманской области бытовой конфликт между сожителями закончился поножовщиной и уголовным преследованием. Катализатором ссоры стал укус домашнего грызуна, сообщает «Российская газета» со ссылкой на региональное издание «Мурманский вестник».
Инцидент произошел во время застолья, когда 40-летний мужчина решил поиграть с декоративной крысой, но питомец его укусил. Разозленный хозяин попытался выкинуть животное, однако за грызуна вступилась его 26-летняя, ранее судимая сожительница.
Словесная перепалка быстро переросла в рукоприкладство: мужчина начал душить девушку и пригрозил ей убийством. В ответ на это она схватила нож и нанесла обидчику удар в спину.
О происшествии правоохранительным органам стало известно после того, как пострадавшего доставили в больницу. Врачи диагностировали у пациента колото-резаное ранение, квалифицировав травму как легкий вред здоровью.
В результате проверки уголовные дела завели на обоих участников конфликта. Мужчине вменяют угрозу убийством, а его сожительнице — причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия. Максимальное наказание по обеим статьям составляет до двух лет лишения свободы.