Коммунальщик погиб при взрыве мусора во Владикавказе

У него осталось пятеро детей, регоператор обещал оказать семье помощь.

Источник: Комсомольская правда

Во Владикавказе коммунальщик погиб от взрыва при загрузке отходов в мусоровоз. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Северный Кавказ».

Взрыв прогремел утром 17 апреля. В тот момент сотрудник коммунальной службы загружал отходы в бункер. Мужчина погиб.

На место прибыли экстренные службы и власти города. Мусоровоз отбуксировали на полигон. Там проверили, нет ли в нем других взрывоопасных предметов.

ЧП произошло недалеко от склада пиротехники с нераспроданными фейерверками. Местные жители не исключают, что в бак могли остатки петард или компоненты для их изготовления. Эту версию предстоит проверить правоохранительным органам.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

По информации издания, погибший приехал из Узбекистана. У него осталась большая семья — пятеро детей. Жители Владикавказа хотели организовать сбор средств. Однако региональный оператор официально заявил: всю необходимую помощь окажет компания.

Следователи и криминалисты продолжают выяснять обстоятельства трагедии.

