Экс-вице-губернатор Кубани Минькова возместила ущерб на 5,4 млн рублей

«Мы сегодня оплатили причинённый ущерб», — сообщил защитник. Сторона защиты приобщила к делу документы о возмещении средств строительной компании за приобретение квартиры.
Для выяснения обстоятельств в суд вызовут руководителя организации-потерпевшей — АО МПМК «Краснодарская-1» в лице Байзета Нехая. В заседании объявлен перерыв.
Напомним, Анна Минькова была задержана в связи с подозрением в мошенничестве в сфере здравоохранения. После этого началась проверка в краснодарском Минздраве. В конце января чиновницу отправили под домашний арест, мера пресечения действовала до 27 марта.
