Россиянку задержали спустя 12 лет после расправы над ребенком из-за совпадения

Правоохранители задержали жительницу Вологодской области в связи с расправой над ребенком, которая произошла в 2014 году. Выяснилось, что генотип погибшего младенца совпадает с генотипом жителя Великого Устюга. Он рассказал, что в 2013 году жил в районе, где произошло убийство, и встречался с местной жительницей. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
Следователи возбудили уголовное дело после того, как обнаружили тело младенца в полиэтиленовом пакете на мусорном полигоне в Тотемском районе. Тогда преступление раскрыть не удалось, и предварительное следствие приостановили.
Однако в 2026 году правоохранители нашли жителя Великого Устюга, который жил в одном из поселков Тотемского района, но не знал о беременности односельчанки, с которой он встречался.
— После установления личности матери ребенка она призналась в убийстве. При этом родство обоих родителей с ребенком подтверждено экспертным путем. Так, по версии следствия, фигурантка, желая скрыть свою беременность, не встала на медицинский учет и, родив мальчика в своей квартире, убила ребенка, — передает сайт ведомства.
3 февраля стало известно, что в поселке Новогорелово Ленинградской области женщина выбросила из окна 16-го этажа двоих детей, после чего покончила с собой.