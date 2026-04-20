Россиянку задержали спустя 12 лет после расправы над ребенком из-за совпадения

Правоохранители задержали жительницу Вологодской области в связи с расправой над ребенком, которая произошла в 2014 году. Выяснилось, что генотип погибшего младенца совпадает с генотипом жителя Великого Устюга. Он рассказал, что в 2013 году жил в районе, где произошло убийство, и встречался с местной жительницей. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.