В Каменске-Уральском при пожаре в пятиэтажке пострадал человек

В Каменске-Уральском утром 20 апреля в пятиэтажном доме, расположенном на улице Мичурина, произошел пожар, из-за которого пострадал один человек. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
Сообщение о возгорании на пульт спасателей поступило в 08:17. К месту инцидента оперативно прибыли четыре единицы техники и 15 пожарных. Очаг возгорания находился в квартире на четвертом этаже. Площадь пожара составила один квадратный метр. Пламя повредило домашнее имущество.
— До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались два человека. Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательного устройства по лестничным маршам спасены три человека. Есть пострадавший, — уточнили в региональном ведомстве.
В 08:24 спасателям удалось локализовать огонь. Спустя еще шесть минут пожарные потушили открытое горение. После этого они приступили к проливке и разбору тлеющих конструкций. Все работы были завершены в 09:15.