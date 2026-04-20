В Каменске-Уральском при пожаре в пятиэтажке пострадал человек

В Каменске-Уральском пожарные вывели трех человек из полыхающей пятиэтажки.

Источник: МЧС РФ

В Каменске-Уральском утром 20 апреля в пятиэтажном доме, расположенном на улице Мичурина, произошел пожар, из-за которого пострадал один человек. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о возгорании на пульт спасателей поступило в 08:17. К месту инцидента оперативно прибыли четыре единицы техники и 15 пожарных. Очаг возгорания находился в квартире на четвертом этаже. Площадь пожара составила один квадратный метр. Пламя повредило домашнее имущество.

— До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались два человека. Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательного устройства по лестничным маршам спасены три человека. Есть пострадавший, — уточнили в региональном ведомстве.

В 08:24 спасателям удалось локализовать огонь. Спустя еще шесть минут пожарные потушили открытое горение. После этого они приступили к проливке и разбору тлеющих конструкций. Все работы были завершены в 09:15.