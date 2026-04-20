Самолет Петербург — Стамбул экстренно сел в Румынии из-за сигнала бедствия

Спустя два часа после вылета борт Airbus A321neo подал сигнал бедствия. В итоге самолет успешно приземлился в румынском аэропорту. Предположительно, на его борту находилось около 200 человек. Причина экстренной посадки пока неизвестна. По одной из версий, один из пассажиров почувствовал резкое недомогание. На борту никто не смог оказать ему необходимую медицинскую помощь, а терять время было нельзя. Прямое авиасообщение между Россией и Румынией было прервано еще в 2022 году.