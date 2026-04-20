В Армении объявили в розыск сына экс-генсека ОДКБ Хачатурова

Бывший командир 3-го армейского корпуса Вооруженных сил Армении, генерал-майор Григорий Хачатуров объявлен в розыск, сообщили Armenia Today в прокуратуре республики.

В надзорном ведомстве подтвердили факт розыска, но не уточнили детали. Согласно данным судебно-правовой системы Datalex, суд заочно санкционировал его арест, поскольку он находится за пределами страны.

Хачатуров обвиняется в даче взятки группой лиц по предварительному сговору, а также в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Дело возбудили 1 декабря 2025 года, тогда же Хачатуров был объявлен в межгосударственный розыск, говорится в материале.

Хачатурова освободили от должности командующего 3-м армейским корпусом ВС Армении в июле 2021 года. В марте 2023 года его арестовывали по делу о легализации имущества, предположительно приобретенного преступным путем с использованием служебного положения. В декабре 2023 года его освободили после изменения меры пресечения.

Григорий Хачатуров — сын бывшего генсека Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова. В 2018 году против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в свержении конституционного строя Армении совместно с другими лицами.

