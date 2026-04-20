В Армении объявили в розыск сына экс-генсека ОДКБ Хачатурова

Хачатурова освободили от должности командующего 3-м армейским корпусом ВС Армении в июле 2021 года. В марте 2023 года его арестовывали по делу о легализации имущества, предположительно приобретенного преступным путем с использованием служебного положения. В декабре 2023 года его освободили после изменения меры пресечения.