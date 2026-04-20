Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раненный при атаке ВСУ замглавы Великолепетихского округа находится в реанимации

Заместитель главы Великолепетихского округа Херсонской области Дмитрий Толчеев находится в реанимации после атаки Вооружённых сил Украины. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

«Пациент сейчас находится в реанимации. Он получил осколочное ранение правого глаза, проникающие осколочные ранения левого плеча, проникающее осколочное ранение области живота слева», — сообщили в ведомстве.

Напомним, глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Дмитрий Толчеев получил ранение в результате удара по жилому сектору. Пострадавшего в экстренном порядке доставили в Геническую центральную районную больницу.

