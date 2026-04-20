Багратионовский суд вынес приговор виновнику ДТП, в котором погибли парень и девушка

Виновник ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В Багратионовском районе вынесен приговор по уголовному делу о ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В суде установлено, что 27 июля 2025 года подсудимый в состоянии алкогольного и наркотического опьянения находился за рулем автомобиля «БМВ». На автодороге «Калининград — Крылово» нарушитель выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «Фольксвагеном». В результате ДТП погибли 24-летние парень и девушка.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде 12 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на 3 года. В пользу сестры погибшего взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 млн рублей.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше