Багратионовский суд вынес приговор виновнику ДТП, в котором погибли парень и девушка

В суде установлено, что 27 июля 2025 года подсудимый в состоянии алкогольного и наркотического опьянения находился за рулем автомобиля «БМВ». На автодороге «Калининград — Крылово» нарушитель выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «Фольксвагеном». В результате ДТП погибли 24-летние парень и девушка.