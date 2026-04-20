В Авиагородке Батайска вспыхнул пожар в жилом многоквартирном доме

Вечером 20 апреля в Батайске, в Авиагородке, вспыхнул пожар в жилом многоквартирном доме. Об этом сначала сообщили в соцсетях, затем информацию подтвердили в ГУ МЧС России по Ростовской области.
Вызов в экстренную службу поступил в 19:18. Пламя разгорелось в квартире на пятом этаже здания. Известно, что от МЧС на месте происшествия задействовали 20 человек и семь единиц техники.
О завершении тушения пока не сообщали. Есть ли пострадавшие, неизвестно. Детали уточняются.
