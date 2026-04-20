В Белгородской области три человека пострадали в перестрелке

«В 21 час 45 минут 19 апреля в ОМВД России по Красногвардейскому району поступило сообщение о стрельбе на пересечении улиц Московская и 1 мая. На место происшествия были направлены ближайшие наряды патрульно-постовой службы и следственно-оперативная группа. Установлено, что в результате конфликта ранения получили три человека», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.