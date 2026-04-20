СК потребовал заочно арестовать клиентов крупнейшей в РФ сети бумажных НДС

Следователи намерены заочно арестовать предполагаемых клиентов крупнейшей в России схемы «бумажного» НДС на сумму 1,2 трлн рублей. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на два осведомленных источника.
По данным издания, бизнесменов Михаилу Жарову, Алексею Кузьмичеву и Евгению Гладышеву обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Фигуранты успели скрыться за границей, поэтому решение об их аресте будет принято заочно.
В материале подчеркнули, что это первый случай уголовного преследования лиц, пользовавшихся услугами сети «бумажного» НДС.
Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что организаторам крупнейшей в стране площадки «бумажного НДС», в результате которой бюджету России причинен ущерб на сумму более одного триллиона рублей, грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, в Москве правоохранители пресекли деятельность участников группы, создавших за несколько лет более четырех тысяч фиктивных юрлиц, которые не вели реальной хозяйственной деятельности.