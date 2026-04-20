Mash: Пассажира, из-за которого российский рейс сел в Румынии, не удалось спасти

Пассажира самолета Airbus A321, летевшего из Санкт-Петербурга в Стамбул, не удалось спасти. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщил Telegram-канал Mash.
По информации канала, он скончался прямо на борту после экстренной посадки в Бухаресте, столице Румынии.
В публикации утверждается, что самолет подал сигнал бедствия через два часа после вылета. 60-летний пассажир сидел в хвосте самолета и испытал клиническую смерть. После приземления судна медики пытались реанимировать его в салоне, но безуспешно.
Очевидцы рассказали, что мужчина выглядел плохо еще во время полета. На борту не было ни одного врача — первую помощь пришлось оказывать сотрудникам авиакомпании Pegasus. Также Mash пишет, что пассажиры находились на борту два часа, после этого им выдали воду с шоколадом и вывели в аэропорт.
Официальных комментариев относительно этой информации на момент публикации материала не поступало.
По неподтвержденным данным, на борту было более 200 пассажиров. Авиалайнер находится в эксплуатации на протяжении 5,5 года и считается относительно новым.