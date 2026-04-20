Учёные рассказали, какие змеи полезные, а какие опасные в Пермском крае

Учёные рассказали о пользе и вреде всех трёх видов змей, которые встречаются в Пермском крае.
Ведущий инженер, профессиональный биолог кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха Мария Комбарова рассказала, что самый частый гость на участках в регионе — уж обыкновенный.
«Это крупная змея до 120 сантиметров в длину, обычно тёмного цвета. Его легко узнать по двум ярким жёлтым или оранжевым пятнам на голове. Ещё один признак: у ужа нет чётко выраженной шейки, голова плавно перетекает в туловище», — поясняет Мария Комбарова.
Уж очень любит воду, поэтому его могут встретить дачники, чьи участки расположены у рек, прудов или озёр. В мае-июне, в период брачных игр, эти змеи собираются в клубки по 10−12 особей.
«Уж — наш верный помощник: если на участке начать изводить ужей, очень скоро появятся полчища мышей и крыс, которые испортят урожай и станут разносить болезни», — предупреждает учёная ПНИПУ.
При этом для человека уж не опасен. Ядовитых желёз у него нет.
Ещё одна змея Прикамья — медянка. Но встречается она редко и входит в Красные книги многих регионов. Это змея в длину не больше 60−70 сантиметров. Окрас у неё бурый, коричневый или песочный, по спине и бокам разбросаны одиночные пятна, а на голове сверху два пятна, которые как бы сливаются между собой. Чёрной медянка не бывает никогда.
Формально змея считается ядовитой, но для человека она не опасна.
«Её ядовитые зубы расположены так глубоко в пасти, что, даже укусив человека за палец, она не сможет впрыснуть яд — для этого ей пришлось бы проглотить палец целиком. Медянка гораздо пугливее ужа и боится человека больше, чем мы её. Это редкое животное нуждается в охране, поэтому убивать его или гоняться за ним ни в коем случае нельзя», — предупреждает Мария Комбарова.
А вот гадюки для людей опасны, особенно для детей и пожилых.
«Внешний вид гадюк сильно меняется в зависимости от окраса. Бывают светло-серые особи, бежевые, бурые. У них на спине хорошо виден узор — полоса из ромбов, похожая на ленту. Но есть и чёрные гадюки-меланисты, у которых тёмный пигмент распределён по всему телу равномерно. Такую змею легко спутать с ужом, но присмотритесь: у гадюки никогда не будет жёлтых пятен на голове. Кроме того, у гадюки есть тонкая шейка — заметный перехват между головой и телом, а голова скорее напоминает обтекаемый треугольник, а не овал. Ещё один признак — глаза. У ужа зрачок круглый, а у гадюки — вертикальный, как у кошки», — перечисляет признаки учёная ПНИПУ.
Причём гадюки не боятся людей. Они лежат и не двигаются. Это расслабляет человека, он начинает подходить близко, даже тыкать палкой, чтобы выгнать непрошенного гостя.
При этом змея особенно агрессивно, если рядом её потомство.
«Бросок у гадюки молниеносный и достигает двух метров. Обнаружив на участке гадюку, не пытайтесь вывести её самостоятельно — звоните в МЧС», — рекомендует эксперт.
Гадюка может кусать многократно, до двадцати раз, и каждая порция яда будет одинаковой.
Самые тяжёлые последствия укуса бывают у детей до 12 лет и пожилых люди. Укус может стать смертельным.