Учёные рассказали, какие змеи полезные, а какие опасные в Пермском крае

«Внешний вид гадюк сильно меняется в зависимости от окраса. Бывают светло-серые особи, бежевые, бурые. У них на спине хорошо виден узор — полоса из ромбов, похожая на ленту. Но есть и чёрные гадюки-меланисты, у которых тёмный пигмент распределён по всему телу равномерно. Такую змею легко спутать с ужом, но присмотритесь: у гадюки никогда не будет жёлтых пятен на голове. Кроме того, у гадюки есть тонкая шейка — заметный перехват между головой и телом, а голова скорее напоминает обтекаемый треугольник, а не овал. Ещё один признак — глаза. У ужа зрачок круглый, а у гадюки — вертикальный, как у кошки», — перечисляет признаки учёная ПНИПУ.