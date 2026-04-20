Женщина погибла при пожаре в многоквартирном доме в Батайске

При пожаре в многоквартирном доме в Батайске погибла женщина. Об этом вечером 20 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
— В 21 час пожар ликвидировали на 20 квадратных метрах. На месте происшествия обнаружена погибшая женщина, личность и возраст устанавливается, — прокомментировали в экстренной службе.
Напомним, речь идет о пожаре в Авиагородке, на пятом этаже в одном из домов горела квартира. В МЧС вызов поступил в 19:18. На месте происшествия работали 20 человек, задействовали семь единиц техники.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.