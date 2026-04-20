Четыре человека погибли при пожаре в многоквартирном доме Нижегородской области

Четыре человека стали жертвами пожара в многоквартирном доме в Нижегородце. Этот населенный пункт находится в Дальнеконстантиновском округе Нижегородской области. О трагедии сообщили в региональном отделении МЧС.
Согласно данным ведомства, опубликованным в телеграм-канале в MAX, общая площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Загорелись две квартиры на втором этаже жилого дома.
Из здания эвакуировали 14 человек, но жертв избежать не удалось. Личности погибших в процессе установления. Причины пожара пока также не называются.
«Для ликвидации пожара задействовано 6 единиц техники и 12 человек личного состава МЧС России», — говорится в публикации МЧС.
