20 нарушителей за несколько часов поймал скрытый патруль ДПС в Камышине

Дорожные полицейские в вечернее время контролировали дорожное движение на служебных машинах без специальной окраски и, заметив нарушителей, передавали информацию коллегам из нарядов ДПС. Таким образом были пойманы несколько десятков нарушителей. Из них двое отказались от освидетельствования на состояние опьянения, четверо не имели водительских прав вовсе, а еще пятеро перестарались с тонировкой стекол в машинах. Еще часть водителей попалась на перевозке детей без специальных кресел.