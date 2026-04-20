20 нарушителей за несколько часов поймал скрытый патруль ДПС в Камышине

Вечером минувшего воскресения в Камышине прошел рейд скрытого патрулирования ДПС на городских дорогах. «Уловом» госавтоинспекторов за несколько часов стали сразу 20 автомобилистов. Подробностями операции поделились в главке МВД Волгоградской области.
Дорожные полицейские в вечернее время контролировали дорожное движение на служебных машинах без специальной окраски и, заметив нарушителей, передавали информацию коллегам из нарядов ДПС. Таким образом были пойманы несколько десятков нарушителей. Из них двое отказались от освидетельствования на состояние опьянения, четверо не имели водительских прав вовсе, а еще пятеро перестарались с тонировкой стекол в машинах. Еще часть водителей попалась на перевозке детей без специальных кресел.
По итогам рейда три машины нарушителей уехали на эвакуаторах на спецстоянку. При этом госавтоинспекторы предупреждают волгоградцев — такие рейды со «скрытым патрулированием» будут проводиться и в других районах области.
