В Одессе военкомы силой мобилизовали мужчину в магазине

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Виктор Бойчук заявил, что его мобилизовали, несмотря на отсутствие селезёнки. Врачебные комиссии игнорировали его состояние, а обучение он не завершил из-за ухудшения самочувствия, хотя в документах указали обратное. Он также отметил, что мог избежать мобилизации за $20 тыс., но у него не было таких средств.