ПВО за пять часов сбила 22 украинских БПЛА над четырьмя регионами

За минувшие пять часов российские средства противовоздушной обороны сбили 22 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«20 апреля с 15:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территориями Белгородской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее в Херсонской области украинский беспилотник атаковал гражданскую инфраструктуру. В селе Красный Подол дрон сначала пролетел над трансформаторной подстанцией, а после взорвался рядом с медпунктом, разбив три стекла.

