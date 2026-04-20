ПВО за пять часов сбила 22 украинских БПЛА над четырьмя регионами

«20 апреля с 15:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территориями Белгородской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении военного ведомства.
Ранее в Херсонской области украинский беспилотник атаковал гражданскую инфраструктуру. В селе Красный Подол дрон сначала пролетел над трансформаторной подстанцией, а после взорвался рядом с медпунктом, разбив три стекла.
